Пресс-секретарь Путина: У спецслужб РФ есть доказательства заговора против Лукашенко

Песков заявил, что у спецслужб РФ есть доказательства заговора против Лукашенко. Фото: БелТА

Российские специальные службы имеют все необходимые доказательства заговора против Александра Лукашенко, заявил 26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с прессой.

Он раскрыл лишь некоторые подробности. В частности, Песков заверил, что российские спецслужбы «в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Беларуси».

- Доказательства есть у специальных служб, - цитирует пресс-секретаря Владимира Путина tass.ru. - Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора.

Напомним, накануне по белорусского госТВ озвучили новые данные по делу о госперевороте в Беларуси и заявили, что готовилось около 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами.

А днем ранее Лукашенко раскрыл подробности анонсированного важного декрета: в случае смерти президента его полномочия переходят Совету безопасности.