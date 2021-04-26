Минздрав: белорусскую вакцину от COVID-19 скоро начнут испытывать на животных

В Беларуси начнут испытывать отечественную вакцину от ковида на животных. Фото: Оксана БРОВАЧ

Белорусские ученые продолжают работу над отечественной вакциной от ковида и в ближайшее время предполагают испытать ее на животных, сообщили в Минздраве.

Над вакциной работают в шести лабораториях РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, рассказал директор РНПЦ Владимир Горбунов.

-Наша главная задача - выделение штаммов: для этого мы проводим мониторинг всех завозных вариантов вируса. В качестве кандидатного варианта будет подобран штамм, доминирующий в стране в данное время. Отечественная вакцина будет эффективна вне зависимости от циркулирующего штамма COVID-19, - рассказала заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич.

Несколько штаммов уже выбраны, специалисты перешли к следующей стадии. Скоро начнутся испытания вакцины на животных, они займут не менее месяца.

П-Планируется, что прототип вакцины мы получим к осени. А клинические испытания уже будем проводить в следующем году, - отметил Анатолий Красько, заведующий лабораторией биобезопасности.

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