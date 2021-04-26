Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 апреля 2021 года: общее число умерших превысило 2,5 тысяч человек

В Беларуси общее число умерших с коронавирусом превысило 2,5 тысяч человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику по распространению коронавируса в стране. По данным, опубликованным 26 апреля, количество новых зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 896, в то же время выписаны 649 пациентов.

Эти цифры заметно меньше предыдущих, однако стоит учитывать, что накануне были выходные дни, и количество обработанных тестов также гораздо меньшее.

По-прежнему менее 10% из них показали положительный результат. Таким образом, всего с начала пандемии в Беларуси, по официальной статистике, были зарегистрированы 353 тыс. 846 человек с ковидом. Из них выздоровели 344 тыс. 206 пациентов.

Число новых смертей пациентов с коронавирусом, официально, составило за сутки 9 человек. А за весь период распространения инфекции на территории страны число умерших достигло 2 тыс. 502.

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