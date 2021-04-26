В Минск начинает летать еще одна зарубежная авиакомпания

В Минск с 10 мая начнет летать Fly Baghdad. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время в Минск начнет летать еще одна зарубежная авиакомпания, сообщили в пресс-службе минского аэропорта.

В Минск с 10 мая начнет летать Fly Baghdad - иракский авиаперевозчик будет выполнять полеты Boeing 737 - 800.

Регулярность полетов начнется с двух раз в неделю: по понедельникам и четвергам.

Боинги будут вылетать из Багдада в 09.05 часов и прилетать в Минск в 13.25 часов. Обратный рейс из Минска в 15.30 часов, в Багдад самолет вернется в 19.40 часов.

- С 2017-го года полеты по маршруту Багдад - Минск выполняла авиакомпания Iraqi Airways. В сезонном расписании весна - лето рейсы выполняются дважды в неделю по понедельникам и пятницам, - напомнили в пресс-службе.

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