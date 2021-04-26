«Не имеет мировых аналогов». Посмотрите, какой аппарат для космоса создали в Беларуси

Новое устройство назвали МСР-09. Фото: Минобразования

Ученые Белорусского государственного университета создали устройство для исследования атмосферы Земли из космоса. Прибор - уникальный, а технология не имеет мировых аналогов, заявили 26 апреля в Министерстве образования Беларуси.

Новое устройство назвали МСР-09, это - трехдиапазонный спектрорадиометр. С помощью аппарата планируют исследовать содержание малых газовых составляющих тропосферы Земли. Исследования намерены проводить с наноспутников путем измерения спектров поглощения солнечного излучения.

Прибор-кубик уже прошел испытания. Фото: Минобразования

Судя по фото, размер устройства, которое в сложенном виде образует куб, сопоставим с длиной шариковой ручки. Испытания прибора уже провели на специальном оборудовании, причем, в условиях, приближенных к космическим. МСР-09 успешно справился с задачей, добавили в Министерстве образования.

Напомним, Беларусь готовится запустить на орбиту новый наноспутник: и не из Китая, а с российского космодрома.