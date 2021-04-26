Соседи говорят, конфликты были постоянно: в Сенно сын убил мать

Между 50-летним мужчиной и его престарелой матерью постоянно происходили конфликты. Фото: УСК по Витебской области.

Трагедия произошла в жилой трехэтажке в небольшом городе Сенно, что на Витебщине. Сын избил престарелую мать и оставил ее умирать одну в квартире. Подробности сообщила пресс-служба УСК по Витебской области.

Очередная ссора между 72-летней женщиной и ее 50-летним сыном произошла вечером 20 апреля. Мужчина нанес матери множество травм, после чего ушел из квартиры. Вернувшись домой на утро, он обнаружил уже бездыханное тело пенсионерки. После этого подозреваемый постучался к соседям и попросил их вызвать скорую, сказал, что его мать умерла.

В Сенно мужчина до смерти избил пожилую мать. Фото: УСК по Витебской области.

Прибывшие следователи зафиксировали следовую картину, изъяли вещдоки и окровавленную одежду, назначен ряд экспертиз.

- Со слов соседей, между сыном и матерью конфликты происходили постоянно, в том числе на почве распития спиртных напитков, - пояснили в УСК.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.139 УК РБ).

Идет следствие.

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