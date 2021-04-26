Соседи говорят, конфликты были постоянно: в Сенно сын убил мать

Между 50-летним мужчиной и его престарелой матерью постоянно происходили конфликты. Фото: УСК по Витебской области.
Трагедия произошла в жилой трехэтажке в небольшом городе Сенно, что на Витебщине. Сын избил престарелую мать и оставил ее умирать одну в квартире. Подробности сообщила пресс-служба УСК по Витебской области.
Очередная ссора между 72-летней женщиной и ее 50-летним сыном произошла вечером 20 апреля. Мужчина нанес матери множество травм, после чего ушел из квартиры. Вернувшись домой на утро, он обнаружил уже бездыханное тело пенсионерки. После этого подозреваемый постучался к соседям и попросил их вызвать скорую, сказал, что его мать умерла.
В Сенно мужчина до смерти избил пожилую мать. Фото: УСК по Витебской области.
Прибывшие следователи зафиксировали следовую картину, изъяли вещдоки и окровавленную одежду, назначен ряд экспертиз.
- Со слов соседей, между сыном и матерью конфликты происходили постоянно, в том числе на почве распития спиртных напитков, - пояснили в УСК.
В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.139 УК РБ).
Идет следствие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Слонимском районе 23 апреля пропала пенсионерка, у нее бывают провалы в памяти.
Женщину ищут более 80 человек (подробности).
На трассе М1 грузовик врезался в фуру, которая последней стояла в очереди на погранпереход - погибли четыре человека.
Возбуждено уголовное дело (подробности).
Смертельная авария под Минском: Opel влетел в ограждения разделительной полосы - выжил только один пассажир.
В смертельно ДТП на трассе М3 погибли два человека (подробности).