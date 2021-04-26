Лукашенко рассказал, как в «девяностых» хотели создать Полесскую республику

Лукашенко рассказал, что было бы с Полесской республикой сейчас, если бы ее создали в "девяностые". Фото: БелТА.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в понедельник, 26 апреля, Александр Лукашенко находится в городе Брагин на Гомельщине. С молодежью Лукашенко высаживал Аллею Памяти, посвященную 35-ой годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Выступил перед местными жителями и рассказал, как будет продвигаться благоустройство Брагина и подобных ему городов на загрязненных территориях.

- Живите мирно. А мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели, что вы остались здесь, - сказал Лукашенко в видео, опубликованном приближенным к пресс-службе президента телеграм-каналом «Пул Первого».

Но и тут же уточнил, что улучшаться жизнь брагинцев будет не быстро: «Нет, не за один год. Вы знаете, что лишних денег нет - их надо собирать по всей стране», - пояснил он.

А далее Лукашенко перешел к другой теме и вспомнил, как в первые годы его президентства, в середине девяностых годов прошлого века, появилась идея создать на Полесье отдельную «автономию».

- Создать Полесскую республику - отсоединиться от Беларуси. Ну, это же подкидывали опять и деньжат, и идей «оттуда», - заметил, он не уточняя. - Ну и что бы было сейчас с Полесской республикой?! Ну, Припять бы конечно не высохла, рыба бы там была. Богатые приезжали бы вылавливать туда рыбу возле Лоева прекрасное место, на Днепре. А Полесской республики уже б не было…

Уверенно заметил он и далее снова затронул денежную тему:

- Нам удалось сохранить эти земли только благодаря тому, что мы со всей страны собирали эти «чернобыльские деньги» и направляли их сюда. Много - мало можно говорить: их всегда, этих денег, не хватает, - считает Лукашенко.

И, обобщая, сказал, что тогда, в девяностые годы, некто готовил отделение части республики, как и сейчас снова «хотели разделить пополам Беларусь»

- Все мечтают присоединить туда, - объяснил Лукашенко, сделав широкий жест рукой сверху вниз и в сторону справа налево, и пообещал. - Не получится! И даже без меня не получится. Все! Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна и мы никому ее не отдадим.

К слову об идее создания Полесской республики Александр Лукашенко говорит не в первый раз. В апреле 2019-го года во время субботника, по информации БелТа, Лукашенко рассказал, как прекратилась тема этого «отделения».

В 2019-ом году Александр Лукашенко заявлял, что движение по образованию Полесской республики развернулось после развала Советского Союза. Он приехал в этот регион, чтобы встретиться с местными жителями и узнать их проблемы, попытался найти решение острым социальным вопросам. А также - поучаствовал в сенокосе на Полесье.

- Мужики стоят: «Гэна наш», то есть они меня приняли там (на сенокосе - Прим.). После этого я не слышал никаких разговоров о Полесской народной республике, - заявлял Лукашенко несколько лет назад.

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