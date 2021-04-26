Названы сроки проведения «Славянского базара в Витебске» - для иностранцев будет безвизовый въезд в Беларусь

Названы сроки проведения «Славянского базара в Витебске» Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси назвали дату проведения юбилейного, 30-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Распоряжение о сроках проведения фестиваля подписал 26 апреля Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Даты основных мероприятий «Славянского базара» - 15-18 июля. В сообщении отмечается, что распоряжение предусматривает «отдельные преференции для организаторов и участников» фестиваля.

Чтобы расширить аудиторию зрителей, планируется разрешить безвизовый въезд в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 стран, говорится в информации пресс-службы. Какие именно это государства, пока не уточняется.

Впускать в Беларусь иностранцев будут по билетам на концерты фестиваля, которые должны пройти в Летнем амфитеатре или в концертном зале «Витебск».

Напомним, «Рондо» и MARUV не едут, EMIN и Анита Цой не комментируют, а Таисия Повалий будет обязательно: узнали планы звезд на «Славянский базар»-2021.

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