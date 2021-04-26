Фотофакт. Не яблоневый цвет и не герб: на лацкане Лукашенко появился новый значок

На лацкане Александра Лукашенко появился новый значок с госсимволикой. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в понедельник, 26 апреля, Александр Лукашенко посещает город Брагин на Гомельщине и участвует в мероприятиях, посвященных 35-ой годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.

Общаясь с населением, он говорил о восстановлении региона, но и вспомнил, как в девяностые годы были планы создать Полесскую республику, отделив ее от Беларуси.

Этого не произошло в прошлом веке, и Лукашенко пообещал, что разделить Беларусь не получиться ни у кого и сейчас.

Госфлаг Беларуси в виде сердца прикрепил Лукашенко на лацкан. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого".

- Все мечтают присоединить туда, - сказал он, делая жест в сторону справа налево и заявил, продолжая. - Не получится! И даже без меня не получится. Все! Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим.

И, ставя точку, пояснил, что белорусская земля - уже не для нынешнего поколения, а «для детей».

- Это для детей - это уже не для нас!. Мы уже что-то прожили... Хотя и сами не собираемся умирать, - заключил он, улыбаясь.

В телеграм-канале «Пул Первого» приближенном к пресс-службе президента, также появились фрагменты видео, в которых он общается с участниками данного мероприятия-митинга.

На кадрах на лацкане Лукашенко появляется новый значок в форме сердца и в виде государственного флага Беларуси. С другого ракурса можно увидеть, что значок этот не печатный, а сделан из какого-то материала, возможно, из атласных лент.

В Брагине Лукашенко подарили картину с его "ангелом-хранителем". Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого".

На других кадрах жительница Брагина дарит Лукашенко картину собственного производства.

- Короче - это мой ангел-хранитель? В кабинет! - говорит он, передавая картину сотрудникам президентской службы.

Так как на кадрах официального выступления Лукашенко на его лацкане значка в виде сердечка нет, то можно предположить, что значок, как и картина, тоже подарок от брагинцев.

Появятся ли такие символы в массовом производстве, как когда-то на замену георгиевским лентам появились официальные бутоньерки «Цветы Великой Победы», можно только предполагать.

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