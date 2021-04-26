В Беларуси начнут выдавать «Сертификат о вакцинации» для выезда за границу - как он выглядит

В Беларуси начнут выдавать «Сертификат о вакцинации». Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения Беларуси 26 апреля сообщило о возможности выдачи гражданам «Сертификата о вакцинации» и показало, как он будет выглядеть. Выдавать такие сертификаты будут для выезда за границу по желанию прошедшего вакцинацию гражданина. Напомним, в государствах Евросоюза и других странах сейчас обсуждается возможность открытия границ для туристов, привитых от COVID-19.

- Правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу, - прокомментировали в Минздраве.

В Беларуси начнут выдавать «Сертификат о вакцинации». Фото: Минздрав

Получить сертификат можно будет в пункте проведения вакцинации, если гражданин планирует выезд за рубеж в течение года. Документ будет платным. В нем будет указано проведение двух этапов вакцинации и название препарата, которым привили заявителя. Сейчас в Беларуси применяют российские и китайскую прививки. Отметим, что в Европе одобрены препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а российская вакцина «Спутник V» пока нет - ее сейчас изучают.

Информация в сертификате будет на двух языках - русском и английском, отмечается в сообщении Минздрава.

Напомним, белорусскую вакцину от COVID-19 скоро начнут испытывать на животных.