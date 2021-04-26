Эксперимент на границе: в Беларуси с июля 2021 года вводится обязательная платная дезинфекция транспорта

В Беларуси с июля 2021 года вводится обязательная платная дезинфекция транспорта Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта будет проводиться с 1 июля по 1 октября этого года в пункте пропуска «Новая Гута». Такой указ подписал 26 апреля Александр Лукашенко.

«В целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта будет определен Министерством сельского хозяйства и продовольствия», – сообщает пресс-служба президента.

Во время проведения эксперимента платную услугу по дезинфекции будет оказывать компания «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров.

Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, которую водитель или владелец транспортного средства должен предъявить в пункте пропуска при въезде в Беларусь. Если у них такой контрольной марки не будет, а также если они не захотят ее покупать, то въехать в страну не получится.

Подготовить и провести эксперимент поручено правительству. Когда он завершится, Совет Министров должен будет проанализировать его результаты и разработать предложения по поводу введения обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси.

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