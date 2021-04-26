Суд вынес приговор минчанке, убившей мужа из-за куска пиццы

Минчанка разозлилась на мужа, который захотел съесть кусок пиццы первым. Фото: pixabay.com.

За пару минут до боя курантов, 31 декабря 2020-го года, минчанка ударила ножом супруга в грудь, он скончался. Суд вынес 23 апреля минчанке обвинительный приговор, сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Супруги конфликтовали и ранее, но не разводились, так как были многодетной семье и ждали решение жилищного вопроса: стояли в очереди на строительство жилья, писало агентство «Минск-Новости» по информации прокуратуры.

Ссора между минчанами произошла и под Новый год. Отмечать грядущий праздник 31 декабря начали еще днем: супруг выпил с другом из подъезда, а жена - с соседом. К вечеру на праздничный стол минчанка решила заказать пиццу и другие блюда из ресторана фаст-фуда - праздник думали отмечать семьей. Однако мужчина захотел съесть кусок пиццы до того, как все сядут за стол - это стало последней каплей, после женщина ударила мужа и взяла в руки нож.

- В период с 22.00 до 23.50 часов в алкогольном опьянении в ходе ссоры 30-летняя минчанка умышленно нанесла не менее одного толчка обеими руками по туловищу погибшего, нанеся побои, а затем нанесла не менее одного удара ножом в область грудной клетки слева, - прокомментировали в суде.

Ножевое ранение стало причиной смерти. Многодетную мать признали виновной в убийстве (ч.1 ст.139 УК РБ) и приговорили к 10 годам заключения в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор еще может быть опротестован.

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