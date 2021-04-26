Теперь растет евро, а доллар упал до минимума: курс валют в Беларуси на 26 апреля

Доллары "откатили" до минимума за последние три месяца. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Неделя на валютной бирже началась с изменения курса валют. Доллар начал снижать стоимость, а вот европейская валюта и российские рубли, наоборот, подросли в цене.

Детальный курс по окончании торгов в понедельник, 26 апреля, сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так цена доллара упала сразу на 0,0072 белорусского рубля. «Зеленый» откатил в стоимости до 2,5615 белрубля за 1 доллар. Таким образом доллары откатили до квартального минимума - минимального курса за последние три месяца.

Как говорилось выше, евро, наоборот, потяжелели. Увеличив стоимость на 0,0028 белрубля, европейская валюта достигла цены в 3,0985 белорусского рубля за 1 евро.

Также стали тяжелее в валютной корзине и рубли России. Сто российских рублей прибавили 0,0058 белрубля единовременно, сейчас курс 100 рублей РФ равен 3,4247 белорусского рубля.

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