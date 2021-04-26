Бывший сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов объявлен в розыск. Фото: БЕЛТА

Экс-сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова объявили в розыск. Об этом сообщили 26 апреля в Следственном комитете.

«Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова – бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст.352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Республики Беларусь», – сказано в сообщении.

В СК добавили, что прокурор санкционировал применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в СК.

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В ведомстве добавили, что действия обвиняемых были квалифицированы следствием по части 3 статьи 361 УК – Призывы к совершению действий, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Беларуси (подробности).

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