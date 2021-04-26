Пьяный отчим вылил кастрюлю кипящих пельменей на 2-летнюю девочку

Мужчина плеснул кипятком с пельменями в бывшего мужа жены, когда тот держал на руках дочку. Фото: gifanutye.name.

Конфликт с пострадавшей несовершеннолетней девочкой произошел еще в марте 2021-го года, пишет kraj.by.

Сморгонец пришел 8 марта поздравить двух дочерей с праздником домой к бывшей жене. Дома находился и новый супруг женщины - 43-летний мужчина. Отчим был пьяным, и в какой-то момент между двумя мужчинами началась ссора.

В тот момент, когда отец держал на руках 2-летнюю девочку, ее отчим ударил экс-супруга жены и плеснул на обоих из кастрюли кипящей водой с пельменями. Ожоги получили и мужчина, и его маленькая дочь.

- У мужчина были обожжены руки, у девочки - грудь и живот. Мать в это время так же находилась в квартире, - пояснил Алексей Бондарчук, зампрокурора Сморгонского района.

Судмедэкспертиза квалифицировала полученные повреждения, как легкие, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. На практике уголовное дело в таких случаях возбуждается по заявлению пострадавшего, сморгонец писать заявление на отчима своих детей отказался. Однако прокуратура решила иначе и возбудила уголовное дело (ст.153 УК РБ).

- Уголовное дело передано в райотдел СК предварительного расследования, - пояснил представитель районной прокуратуры.

Уточняется, что у обвиняемого мужчины уже есть непогашенная судимость за невыплату алиментов. В отношении него пока не избиралась мера пресечения.

По возбужденной уголовное статье ему грозит штраф или исправительные работы до 1 года, или арестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд вынес приговор минчанке, убившей мужа из-за куска пиццы.

Женщина ударила мужчину ножом в грудь 31 декабря (подробности).

Соседи говорят, конфликты были постоянно: в Сенно сын убил мать.

Мужчина избил престарелую мать до смерти (подробности).

МЧС: Ребенок пострадал на рыбалке - мальчик коснулся удочкой проводов ЛЭП.

ЧП произошло в Мстиславском районе. Вот о чем предупреждают в Минэнерго (подробности).

Вот где случайно нашли пропавшего 3-летнего мальчика в Хойниках.

Вечером мама на секунду потеряла игравшего в песочнице малыша из поля зрения, и он пропал (подробности).