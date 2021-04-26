В ЕС пустят привитых от коронавируса туристов, но при одном условии Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все страны Евросоюза пустят туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times. Правда, есть один нюанс: путешественники должны быть привиты препаратами, которые ободрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

– Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, – отметила она, правда, конкретных дат не назвала.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что сроки возобновления путешествий зависят от эпидемиологической ситуации.

В настоящее время EMA одобрило для прививок от коронавируса четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson.

Отметим, что белорусы пока могут привиться только российским препаратом «Спутник V» и китайским VeroCell.

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