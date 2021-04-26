Фурам хотят запретить проезд по МКАД в Минске: вот что говорят в Мингорисполкоме

В Мингорисполкоме подчеркнули, что вторую кольцевую автодорогу строили, чтобы фуры по ней объезжали Минск.
Фото: Николай СУХОВЕЙ
О том, что власти Минска рассматривают вопрос запрета проезда большегрузных авто по МКАД, проинформировала пресс-служба Мингорисполкома в телеграм-канале «Минск. Официально». Это прозвучало на оперативном совещании с Владимиром Кухаревым, мэром столицы.
Кухарев заявил, что вторую кольцевую автодорогу вокруг Минска строили для того, чтобы фуры по ней объезжали город. И уточнил, что между вторым кольцом и МКАД создано множество логистических центров, которые снижают необходимость заезда фур в Минск.
- Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять из Минска в ночное время, как и привозить сырье на заводы, на транспорте другого класса, - назвал варианты Кухарев.
И продолжая тему, заметил, что в Минске приоритетной должен быть вопрос экологической безопасности. Пояснил Кухарев также, что это касается не только качества атмосферного воздуха, в составе которого - 85 процентов вредных выбросов, произведенных транспортом, но и других направлений. В связи с этим глава Мингорисполкома потребовал от природоохранных служб «более принципиальной позиции» по отношению к нарушителям природоохранного законодательства.
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