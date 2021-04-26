Бензин подорожает в Беларуси с 27 апреля – это уже 12-е повышение цен на топливо с начала года

Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 27 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бензин подорожает в Беларуси в 12-й раз с начала 2021-го года. Как сообщается на сайте концерна «Белнефтехим», повышение цен на топливо произойдет 27 апреля.

В концерне уточнили, что на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,82 руб. за литр, АИ-95-К5-Евро – 1,92 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,14 руб., ДТ – 1,92 руб.

«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%», – отметили в «Белнефтехиме».

Добавим, что в предыдущий раз стоимость топлива на заправках выросла 20 апреля, а всего это уже будет 12-е повышение цен на бензин с начала текущего года.

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Позже итоги эксперимента изучит правительство, а затем внесет свои предложения (подробности).