Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов во время коронавируса, но есть условия

Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Беларуси разрешило проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Такое решение (приказ МЗ РБ №443 от 23 апреля 2021 года) принято на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан. Специалисты уверены, что это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин в родах», – поясняется в сообщении Минздрава.

При этом во время пандемии коронавируса нужно будет соблюдать особенные условия.

«Партнерские роды проводятся при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий по инфекции COVID-19 и в отдельных индивидуальных родильных залах», – добавили в Минздраве.

Обязательные условия

Также будут проверять наличие у партнера медицинской справки о состоянии здоровья об отсутствии контакта с инфекционными пациентами не позднее 2-5 дней до даты проведения партнерских родов.

Будут проверять наличие у партнера медицинской справки о состоянии здоровья об отсутствии контакта с инфекционными пациентами не позднее 2-5 дней до даты проведения партнерских родов. Фото: pixabay

Также необходимое условие – это наличие у партнера отрицательного результата ПЦР-теста на вирус COVID-19, выполненного не позднее 2-5 дней до даты проведения партнерских родов, или отрицательного результата экспресс теста на антиген COVID-19, проведенного партнеру в приемном отделении родильного стационара организации здравоохранения.

Среди других условий – проведение партнеру термометрии и опрос о состоянии здоровья в организации здравоохранения; проведение партнером гигиенической обработки рук с использованием антисептического/дезинфицирующего средства для обработки кожи рук перед входом в отделение (родильный зал).

Также обязательно использование партнером средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска или респиратор), а также иных средств индивидуальной защиты и санитарной одежды в соответствии с правилами внутреннего распорядка организации здравоохранения.

Партнеру не разрешат присутствовать при родах, если он не выполнит хотя бы одно из условий, а также если он заболеет коронавирусом (либо роженица заразится SARS-CoV-2). Не пустят на роды партнера, если он (или роженица) будет контактом 1 уровня, а также если у кого-то из них будет температуре выше 37°С и/или симптомы респираторного заболевания.

Читайте также:

В Беларуси от коронавируса планируют привить не менее 60% населения

В Минздраве отметили, что сроки проведения этапов вакцинации будут зависеть от времени поступления партий вакцины (также производства вакцины) и готовности организаций здравоохранения для ее проведения (подробности).

В ЕС пустят привитых от коронавируса туристов, но при одном условии

Сроки возобновления путешествий зависят от эпидемиологической ситуации (подробности).

В Беларуси начнут выдавать «Сертификат о вакцинации» для выезда за границу - как он выглядит

Документ будет платным, в нем укажут проведение двух этапов вакцинации и название препарата (подробности)