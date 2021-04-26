Спецтехника стянута в центр Минска 26 апреля: в ГУВД Мингорисполкома прокомментировали ситуацию

Спецтехника стянута в центр Минска 26 апреля. Фото: spring96.org

Жители Минска заметили 26 апреля много спецтехники в городе. Очевидцы делятся снимками в соцсетях. Тем временем в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома объяснили, с чем связана повышенная активность силовиков.

«Что касается спецтехники, она находится в городе для охраны общественного порядка», – рассказали в ГУВД Telegram-каналу Onliner.

Отвечая на вопрос о причинах такого количества техники в городе в этот день, в милиции заявили, что сегодня было много мероприятий.

«Сегодня в городе проводилось много санкционированных мероприятий, техника задействована исключительно для охраны порядка», – уточнили в ГУВД Мингорисполкома.

Там добавили, что у них нет данных о задержаниях людей в Минске.

Тем временем волонтеры незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» сообщили, что задержанные есть. В частности, из автозака правозащитникам позвонила женщина, у которой остался несовершеннолетний ребенок, и сообщила, что ее задержали.

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Заявка на проведение была подана от организаторов еще 9 апреля (подробности).