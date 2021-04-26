Вот как выглядел пожарный Василий Игнатенко и его жена Людмила, ставшие главными героями сериала HBO «Чернобыль»

Пожарного-белоруса в сериале "Чернобыль" сыграл актер Адам Нагайтис. Фото: стоп-кадр | видео сериал "Чернобыль" (2019)

Спустя 35 лет после Чернобыля очевидцы и СМИ вспоминают о том, как произошла эта трагедия. Тема чернобыльской аварии в последние годы стала более широко освещаться, появились фильмы и сериалы. В 2019-ом году высокие рейтинги взял телевизионный англо-американский сериал «Чернобыль». Среди главных героев была история реального человека - белоруса Василия Игнатенко, героя-пожарного, первого ликвидатора вошедшего в реакторный зал после аварии. В этом году 13 марта ему исполнилось бы 60 лет, но он ушел из жизни 13 мая 1986-го года…

Гости и молодая семья на свадьбе Василия и Людмилы Игнатенко. Фото: tut.by.

История Василия Игнатенко и его супруги Людмилы стала основой сюжета сериала о Чернобыле, супругов сыграли на экране английские актеры Адам Нагайтис и Джесси Бакли. В сериале подробно рассказываются пару часов до, а также дни после взрыва на ЧАЭС. А вот, что происходило в действительности, пишет «Минск-Новости».

Жену пожарного-ликвидатора Людмилу Игнатенко в сериале сыграла актриса Джесси Бакли. Фото: стоп-кадр | видео сериал "Чернобыль" (2019)

Пожарный расчет, в составе которого Василий Игнатенко выехал по вызову о пожаре на атомной станции, первым прибыл к реактору. Их не проинформировали, что возгорание связано с повреждением реактора.

На следующий день мужчина с молодой беременной супругой планировал ехать на родину в белорусскую деревню Сперижье, в 40 километрах от станции, чтобы помочь семье сажать картошку. Ничего не предвещало беды…

Василий Игнатенко и его коллеги. Фото: tut.by.

На месте взрыва пожарный Игнатенко развернул пожарную машину между третьим и четвертым энергоблокам, проложил на большой высоте рукавную линию и с коллегами они принялись тушить водой возгорание. Это было бесполезно… Решение тушить пожар на Чернобыльской АЭС с воздуха песком со свинцом примут в тот момент, когда Василия Игнатенко с коллегами, получивших мощнейшую дозу радиации, направят на лечение спецрейсом в Москву в радиологическое отделение.

Следующие дни Василий Игнатенко и его жена Людмила продолжали жить надеждой на то, что врачи его спасут. Когда женщина впервые увидела мужа, он выглядел здоровым. Но надежды на его выздоровление были ложными… Состояние Игнатенко ухудшалось, ему сделали пересадку костного мозга, донором стала старшая сестра Василия Игнатенко Людмила.

Вечером 26 апреля пожарных спецрейсом доставили в Москву - были надежды на их спасение. Фото: стоп-кадр | видео сериал "Чернобыль" (2019)

В сериале появляются кадры 9 мая 1986-го года: он лежит в больничной палате, а жена, стоя у распахнутого окна описывает ему праздничный салют. Так и было, но в сериале за окном не вид праздничной Москвы и Кремля, а черная глухая стена - авторы решили усилить момент: стена - это метафора глухого безразличия в советской стране к судьбе человека.

Свадебное фото Людмилы и Василия и Людмила во время похорон мужа. Фото: minsknews.by

13 мая Василия не стало. Его дочь Наталья, которую под сердцем носила супруга, когда ходила в палату к зараженному радиацией мужу, родилась с пороком сердца и циррозом печени. Выяснилось: плод вобрал в себя всю радиацию и спас жизнь Людмилы. Малышка прожила всего 4 часа, ее похоронили рядом с отцом.

В Брагине Василию Игнатенко поставили памятник. В Березино в честь него установили памятную доску и назвали улицу. Улицы Игнатенко есть в Минске и Брагине. Фото: tut.by.

Белорус пожарный-ликвидатор Василий Игнатенко посмертно носит звание Героя Украины и награжден орденом Красного Знамени, посмертно за личное мужество и отвагу награжден знаком отличия президента Украины крестом «За мужество». Как рассказывала tut.by мама погибшего Василия Игнатенко Татьяна Игнатенко, она добивалась, чтобы ему дали звание Героя Беларуси, но эта история ничем не закончилась.

Василия Игнатенко посмертно наградили орденом Красного Знамени. Его мама Татьяна Игнатенко добивалась, чтобы ему дали звание Героя Беларуси, но этого не произошло. Фото: tut.by.

Вместо эпилога...

С лета 2019-ом года Людмила живет в Березино с матерью Василия, сообщает ресурс Wikipedia.org. У ее второго ребенка, сына Анатолия так же были проблемы со здоровье.

В 1986-ом году старшая сестра Василия - Людмила пыталась стать донором костного мозга для брата. Операцию она пережила тяжело. В 2015-ом году Людмила умерла от онкологического заболевания.

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