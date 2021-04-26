Розовая Луна: первое в 2021 году суперлуние смогут увидеть белорусы вечером 26 апреля

Розовую Луну можно увидеть в ночь на 27 апреля. Фото: NASA/Joel Kowsky

Одно из самых ярких астрономических явлений – суперлуние – смогут наблюдать жители Земли в ночь на 27 апреля. Об этом сообщается на сайте solarsystem.nasa.gov.

Полнолуние в этот раз будет совпадать с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В результате спутник нашей планеты будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Нынешнее полнолуние будет первым из трех суперлуний в этом году. Зрелищем можно будет насладиться из любого уголка планеты. Увидеть розовую Луну смогут и белорусы.

Хотя Луна на самом деле не будет розовой, как следует из названия этого явления, но из-за того, что она будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычная полная Луна, она будет казаться розовой. На самом деле у нее будет теплый золотистый оттенок.

Первое в этом году суперлуние произойдет 27 апреля в 06.33 по минскому времени, однако подходящим временем для наблюдения за розовой Луной будет и вечер 26 апреля.

Второе суперлуние произойдет 26 мая. Там спутник Земли окажется наиболее близко к ней. Также можно будет увидеть клубничную Луну 24 июня. Это будет последнее супрелуние в этой тройке.

Читайте также:

В небе под Минском 24 апреля заметили редкий вид облаков

Облака могут являться предвестниками опасности (подробности).