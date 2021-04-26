Юрий Дудь подписан в Instagram на 49 человек, один из них – белорус. Фото: Instagram / yurydud

Известный российский блогер Юрий Дудь, у которого 4,8 миллиона подписчиков в Instagram, сам подписан всего на 49 пользователей. Любопытно, что там есть и один белорус. Причем это вовсе не звезда шоу-бизнеса.

Из российских и украинских знаменитостей Дудь в основном подписан в Instagram на шоуменов и блогеров, например, на телеведущего Ивана Урганта, шоумена Александра Гудкова, писателя и публициста Дмитрия Быкова, тревел-блогера Антона Птушкина, лидера группы Little Big Илью Прусикина.

В этой компании звезд оказался и белорус – журналист Никита Мелкозеров. Ему 32 года. Он работал редактором в белорусском филиале tribuna.com, после – на onliner.by.

Никита Мелкозеров. Фото: Instagram / ya_ne_trogal_ya_prosto_smotrel

В настоящее время Мелкозеров развивает свой YouTube-проект «жизнь-малина», который запустил летом 2020 года. За это время он сделал интервью с известными белорусами: искусствоведом Никитой Моничем, учителем Анной Северинец, аналитиком Сергеем Чалым, актрисой Зоей Белохвостик, баскетболисткой Еленой Левченко и другими.

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В результате случившегося, у Мелкозерова оказался сломан отросток шейного позвонка и порвана коленная связка (подробности).