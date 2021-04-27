Видеофакт. Посмотрите, что подарили Александру Лукашенко в Брагине

Посмотрите, что подарили президенту в Брагине. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 26 апреля, посетил Брагин. Он принял участие в митинге-реквиеме, который был посвящен 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Валентина Игнатенко из деревни Сперижье Брагинского района подарила президенту свою работу, на которой изображен ангел-хранитель. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- У нас в деревне проживало много Игнатенок. И Василий Игнатенко (пожарный-ликвидатор, который первым вошел в реакторный зал после аварии - Прим.)) – родственник моего мужа. Александр Григорьевич, разрешите мне, пожалуйста, от чистого сердца, от наших земляков вручить вам мою работу. На ней изображен-ангел хранитель. Пусть он оберегает вас, ваших родных и близких и нашу любимую Беларусь, - сказала женщина.

Александр Лукашенко поблагодарил ее за такой подарок.

- Это мой ангел хранитель? В кабинет картину! – поручил Лукашенко.

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