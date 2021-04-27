«Строил дом и подвозил строителей в Минск»: под Боровлянами в ДТП погиб отец троих детей

Под Боровлянами в ДТП погиб отец троих детей. Фото: УВД Минского облисполкома
В субботу, 24 апреля, на 20 километре трассы МЗ Минск – Витебск около деревни Марьяливо Минского района произошло ДТП. Автомобиль «Опель» выехал на разделительную полосу, врезался в дорожное ограждение, а после – в ферму дорожных знаков. В результате случившегося погиб отец троих детей 34-летний Артем Казакевич.
По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.
- Артем строил дом и подвозил своих строителей в Минске. В результате случившегося погиб Артем и один из строителей. Выжил строитель, который сидел на заднем сидении. Артем никогда не был гонщиком. Мы все в шоке от произошедшего, - рассказал изданию «Наша нiва» коллега Казакевича.
Под Боровлянами в ДТП погиб отец троих детей. Фото: УВД Минского облисполкома
По словам коллеги, Артем характеризовался положительно – многодетный отец, верующий.
- Он работал начальником отдела метрологии и валидации. Отзывчивый, добрый, честный…,- добавил коллега.
Родом Казакевич из Друи. У него осталось трое детей.
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