Фотофакт. В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ, где рисовали орнамент, появился государственный флаг

В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ, где рисовали орнамент, появился государственный флаг. Фото: brestcity.com

На прошлой неделе «Комсомолка» сообщала о том, что в Бресте на бело-красную трубу ТЭЦ наносили орнамент государственного флага. В «Брестэнерго» рассказали, что проект изображения был согласован с соответствующими инстанциями.

В понедельник, 26 апреля, стало известно о том, что на трубе ТЭЦ уже нарисован государственный флаг. На бело-красной трубе появился зеленый цвет. Флаг пока нарисован лишь с одной стороны, сообщает портал brestcity.com.

Напомним, что промышленные трубы, которые являются аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом – белыми и красными (или же оранжевыми) горизонтальными полосами.

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