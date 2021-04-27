В Минске 26 апреля сотрудники милиции задержали 12 человек в «антиковидных» костюмах: они поздравляли подругу с днем рождения

В Минске 26 апреля сотрудники милиции задержали 12 человек в «антиковидных» костюмах. Фото: "Вясна"

В Минске в понедельник, 26 апреля, сотрудники милиции задержали 12 человек в «антиковидных» костюмах, которые пришли поздравить свою подругу с днем рождения. Всех, включая именинницу, увезли в РУВД, но позже отпустили.

- Нашей подруге Жене исполнилось 25 лет. Последние две недели она дома сидела на самоизоляции, так как у нее был коронавирус. В нашей компании принято устраивать веселые дни рождения, поэтому мы решили поздравить Женю не только с 25-летием, но и с «выходом на свободу», - рассказал порталу tut.by один из участников поздравления Вадим.

Компания из 12 человек собралась во дворе. Ребята нарядились в «антиковидные» костюмы. В руках у них были плакаты.

- На плакатах мы написали о том, с чем именно Женя столкнулась во время болезни – «Надо маску носить», «Заложен нос», «Ломит кости». По нашей задумке, она должна была бросать в плакаты шарики с водой, и если попадала, то человек должен был убрать плакат и дарит ей маленький подарок. После этого мы планировали поехать в бар, где уже все было заказано, - добавил Вадим.

Но пошло не так. Через две минуты после того, как Женя вышла из подъезда, а друзья начали ее поздравлять, во двор въехал микроавтобус. Из него вышли люди в штатском и защитных масках и подошли к ребятам.

- Один из мужчин в гражданской одежде сразу же попросил кого-то включить запись видео, показал удостоверение и сказала, что от неравнодушных граждан поступило сообщение, что во дворе происходит какая-то протестная акция. Мы рассказали ему про поздравления, показали плакаты. Женя показала паспорт, чтобы сотрудники милиции могли убедиться в том, что у нее день рождение. Потом мужчина сказал, что все же все «это очень похоже на массовое мероприятие, а на него должно быть разрешение», - сказал Вадим.

Ребятам удалось убедить сотрудника милиции, что это не массовое мероприятие и силовики ушли. Но когда Женя решила продолжить бросать шарики с водой в обмен на подарки, они вернулись и попросили всех проехать с ними.

Ребят вместе с именинницей увезли в Партизанское РУВД, где переписали данные, провели опрос и сказали снимать шнурки и украшения.

- Мы сразу поняли, что нас увезут на Окрестина, потом мы дождемся суда, а с ним – штрафы и сутки. Но тут появился сотрудник милиции, который сказал, что мы можем идти – без протоколов. Четверых человек попросили остаться для допбеседы, но их тоже отпустили. В РУВД мы провели полтора часа, - прокомментировал Вадим.

Молодой человек добавил, что в РУВД каждого опрашивали по отдельности и даже звонили в бар, чтобы узнать, действительно ли там бронировали празднование дня рождения.

В бар ребята не попали, но день рождения и они, и Женя запомнят надолго.

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