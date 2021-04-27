«Скалился и рычал»: в Пинском районе волк попытался напасть на людей

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В Пинском бешеный волк попытался напасть на людей. На данный момент животное ищут охотники и пограничники. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Пинский райисполком.

- В понедельник, 26 апреля, на юге Пинского района вновь объявился агрессивный волк. В лесном массиве в окрестностях приграничной деревни Борки Ласицкого сельсовета животное потревожило людей. Волк вышел к работавшим лесникам, стал приближаться, скалился и рычал. Мужчины оперативно сели на служебный транспорт и уехали из леса, - прокомментировали в райисполкоме.

На поиски хищника в пограничной полосе мобилизованы охотники районной организации БООР, а также пограничники. Задействованы и служебные собаки.

- По внешним признакам волк выглядит и ведет себя как бешеный. У него клочковатая шерсть, походка вялая, он прихрамывал, - добавили в ведомстве.

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