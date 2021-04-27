Экс-губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Дворник возглавил «Мозырьсоль». Фото: «Гомельские Ведомости»
Экс-губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Владимир Дворник возглавил ОАО «Мозырьсоль». Нового генерального директора коллективу представил в понедельник, 26 апреля, глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен, сообщает телеканал «Мозырь».
В 2019-2020 года Владимир Дворник занимал должность вице-премьера в правительстве Сергея Румаса. Он курировал вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды. После роспуска правительства 3 июня 2020 года Дворник был отправлен в отставку. До этого он на протяжении девяти лет был губернатором Гомельской области.
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