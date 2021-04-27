Экс-губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Дворник возглавил «Мозырьсоль». Фото: «Гомельские Ведомости»

Экс-губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Владимир Дворник возглавил ОАО «Мозырьсоль». Нового генерального директора коллективу представил в понедельник, 26 апреля, глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен, сообщает телеканал «Мозырь».

В 2019-2020 года Владимир Дворник занимал должность вице-премьера в правительстве Сергея Румаса. Он курировал вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды. После роспуска правительства 3 июня 2020 года Дворник был отправлен в отставку. До этого он на протяжении девяти лет был губернатором Гомельской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, куда уходит экс-глава Брестской области Анатолий Лис.

В понедельник, 1 февраля, на должность главы Брестской области был утвержден Юрий Шулейко. (подробности)

Румас прокомментировал свое нахождение в Украине.

Он признался, что действительно находится в Киеве, но вовсе не потому, что переехал туда жить. (подробности)