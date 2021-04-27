В ЦИК сообщили, когда планируется проведение референдума по Конституции Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Центральной избирательной комиссии сообщили, когда планируется проведение референдума ко Конституции Беларуси. Об этом проинформировало агентство РИА-Новости.

- Проведение референдума по Конституции Беларуси запланировано на январь-февраль 2022 года – именно эти сроки обозначил президент на Всебелорусском народном собрании. Если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь другой даты, кроме крайне, нет. А крайняя дата – 16 января, - рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

И уточнила, что организация референдума в конце лета – начале осени 2021 года не обсуждается.

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