Министерство информации планирует потратить около 56 тысяч долларов на создание сайта о народном единстве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Министерство информации планирует потратить около 56 тысяч долларов – 143 400 рублей – на сайт о народном единстве. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Тендер на создание и заполнение сайта www.godedinstva.by, который будет посвящен Году народного единства, появился на сайте государственных закупок в пятницу, 23 апреля.

- Разработка и оказание услуг по техническому, а также информационному сопровождению сайта с доменным именем www.godedinstva.by, - написано на сайте госзакупок.

Стоимость закупки – 143 400 рублей – коло 56 тысяч долларов.

Министерство информации планирует потратить около 56 тысяч долларов на создание сайта о народном единстве. Фото: скриншот tut.by с сайте госзакупок

Закупка состоит из трех частей: разработка сайта, его техсопровождение и наполнение.

Предложения завершат принимать к 8 мая 2021 года.

Напомним, что Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении предложил 2021 год сделать годом народного единства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко объяснил, зачем объявил 2021-й Годом народного единства.

Он посетил холдинг «Горизонт» и пообщался с представителями коллектива. (подробности)

В Беларуси появится новый государственный праздник – День народного единства.

В Совете министров утвердили план мероприятий по проведению Года народного единства в 2021 году. (подробности)