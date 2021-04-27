Министерство информации планирует потратить около 56 тысяч долларов на создание сайта о народном единстве
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Министерство информации планирует потратить около 56 тысяч долларов – 143 400 рублей – на сайт о народном единстве. Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Тендер на создание и заполнение сайта www.godedinstva.by, который будет посвящен Году народного единства, появился на сайте государственных закупок в пятницу, 23 апреля.
- Разработка и оказание услуг по техническому, а также информационному сопровождению сайта с доменным именем www.godedinstva.by, - написано на сайте госзакупок.
Стоимость закупки – 143 400 рублей – коло 56 тысяч долларов.
Министерство информации планирует потратить около 56 тысяч долларов на создание сайта о народном единстве. Фото: скриншот tut.by с сайте госзакупок
Закупка состоит из трех частей: разработка сайта, его техсопровождение и наполнение.
Предложения завершат принимать к 8 мая 2021 года.
Напомним, что Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении предложил 2021 год сделать годом народного единства.
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