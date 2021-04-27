В Минздраве рассказали, что в Беларуси пока не выявили индийский штамм коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в Беларуси пока еще не выявили индийский штамм коронавируса. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии организована постоянная система мониторинга мутирующих вариантов COVID-19. Собирается и исследуется материал от людей, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус и которые приехали из-за границы в страну в течение 14 дней, - написано в сообщении.

В Минздраве добавили, что с учетом постоянства и продуктивности процесса изменчивости вируса очень важно быстро выявлять его новые варианты.

- Для этого в Беларуси была отработана методика секвенирования S-гена, с которым и связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах – британский, южноамериканский, индийский и японский, - отметили в Минздраве.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что с развитием пандемии COVID-19, вирус SARS-CoV-2 постоянно эволюционирует и это является обычным процессом.

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