Мининформ прекратил вещание двух телеканалов. Узнали, что за они

Мининформ прекратил действие разрешений для двух телеканалов. Узнали, что за они. Фото: pixabay.com

Министерство информации с понедельника, 26 апреля, прекратило трансляцию двух российских телеканалов – «Наш футбол» и «НЮ АРТ ТВ». Причине – истечение срока действия на вещание на территории Беларуси. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.

До апреля 2021 года программы распространялись на основании выданного Мининформом разрешения на трехлетний период.

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