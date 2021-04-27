В Беларуси еще один телеграм-канал признали экстремистским. Фото: pixabay.com

В Беларуси еще один телеграм-канал признали экстремистским. По инициативе Барановичской межрайонной прокуратуры информационная продукция телеграм-канала «Барановичи-97%» была признана экстремистскими материалами. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

В сообщении говорится о том, что Барановичская межрайонная прокуратура в ходе проведенного мониторинга размещенной в открытом доступе информации установила, что администраторы телеграм-канала «Барановичи-97%» распространили публично ряд публикаций, в которых содержались призывы к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям.

По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проведенной проверки направили в суд исковое заявление о признании продукции данного телеграм-канала экстремистскими материалами.

Суд Ленинского района Бреста данное заявление удовлетворил. Копия была направлена в Мининформ для включения телеграм-канала в список экстремистских материалов и блокировки ресурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Telegram-канал «BYPOL» признали экстремистским в Беларуси.

Теперь за репост информации из него предусмотрено наказание. (подробности)

Telegram-канал «Гродно 97%» признан экстремистским в Беларуси.

Соответствующее решение вынес суд Гродно. (подробности)

В МВД сообщили, что телеграм-канал «Беларусь головного мозга» признан экстремистским.

Решение об этом было принято 19 апреля судом Железнодорожного района Гомеля. (подробности)