В Беларуси еще один телеграм-канал признали экстремистским. Фото: pixabay.com
В Беларуси еще один телеграм-канал признали экстремистским. По инициативе Барановичской межрайонной прокуратуры информационная продукция телеграм-канала «Барановичи-97%» была признана экстремистскими материалами. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.
В сообщении говорится о том, что Барановичская межрайонная прокуратура в ходе проведенного мониторинга размещенной в открытом доступе информации установила, что администраторы телеграм-канала «Барановичи-97%» распространили публично ряд публикаций, в которых содержались призывы к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям.
По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проведенной проверки направили в суд исковое заявление о признании продукции данного телеграм-канала экстремистскими материалами.
Суд Ленинского района Бреста данное заявление удовлетворил. Копия была направлена в Мининформ для включения телеграм-канала в список экстремистских материалов и блокировки ресурса.
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