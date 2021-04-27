Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 апреля 2021 года: снова умерли 10 пациентов, а 89 тысяч человек прошли полный курс вакцинации

Как и ранее, менее 10% выполненных тестов показали положительный результат Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику по распространению коронавируса в республике. По данным на 27 апреля, за сутки в стране зарегистрировали 823 новых случая COVID-19, а выписали - 744 пациента. Цифры небольшие, однако как обычно после выходных количество обработанных тестов тоже невелико. Как и ранее, менее 10% выполненных тестов показали положительный результат.

Таким образом, с начала пандемии в Беларуси, по официальным данным, зарегистрировали 354 тыс. 669 случаев COVID-19, при этом выздоровели 344 тыс. 950 пациентов.

Что касается умерших с коронавирусом, то за сутки снова 10 человек скончались, а за весь период распространения инфекции на территории республики, официально, умерли 2 тыс. 512 пациентов с ковидом.

Еще один показатель добавили в статистику Минздрава: количество прошедших вакцинацию. Более 89 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, а свыше 259 тыс. человек получили первую дозу прививки против коронавируса.

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