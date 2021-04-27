«Хотел начать новую жизнь». Гражданин Нидерландов пытался проникнуть в Беларусь

Гражданин Нидерландов пытался проникнуть в Беларусь. Фото: ГПК

Два случая нарушения иностранцами государственной границы Беларуси зафиксировали 25 апреля. Литовские пограничники сообщили белорусским коллегам о мужчине с велосипедом у границы, сообщает Госпогранкомитет.

Неизвестный смог пробраться из Литвы и спрятаться в лесу в Островецком районе. Пограничники нашли нелегала в 200 метрах от госграницы. Выяснилось, что 48-летний гражданин Нидерландов решил попасть в Беларусь, чтобы начать новую жизнь здесь или в России - так он объяснил пограничникам. Законно пересечь границу он не мог, поэтому решился на правонарушение.

А из Польши в Беларусь, в обход польского пункта пропуска, прибыл гражданин этой страны. Мужчина удивился пограничному наряду, который его встретил: по его словам, не знал, что граница охраняется. Житель Познани заверил, что хотел устроиться в Беларуси на работу, и решился на переезд из-за конфликта с отцом.

Гражданин Польши пытался проникнуть в Беларусь. Фото: ГПК

Сейчас иностранцев ждет штраф, депортация и запрет на посещение Беларуси в ближайшие 5 лет, добавили в ГПК.