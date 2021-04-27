Таможня не разрешила ввезти в Беларусь 500 бит - их признали холодным оружием. Фото: ГТК

Грузовик с разными товарами, среди которых было 500 деревянных бит, остановили на украинско-белорусской границе. Брестские таможенники заподозрили, что перемещение бит через границу может быть запрещено. Товар направили на экспертизу.

По документам, биты были сувенирной продукцией. Водитель, гражданин Украины, вез их фирме-получателю в Минский район. Судя по фото, на часть бит нанесена надпись "Массажер".

И вот предположения таможенников подтвердил специалист Госкомитета судебных экспертиз, отнеся биты к категории холодного оружия. А перевозить его через границу можно лишь при наличии разрешительных документов. Это значит, что товар пытались ввезти на территорию Евразийского экономического союза незаконно.

Таможня не разрешила ввезти в Беларусь 500 бит - их признали холодным оружием. Фото: ГТК

Биты изъяты до решения суда, который может их конфисковать, а таможня проводит проверку, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

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