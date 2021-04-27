В ГАИ уточнили информацию о камерах фотофиксации, сканирующих авто без техосмотра

В ГАИ заявили, что камеры действительно сканируют машины на наличие ТО, но выборочно.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что в Беларуси существует возможность фиксирования отсутствия техосмотра в автоматическом режиме, проинформировало БелТА со ссылкой на замначальника главного управления ГАИ МВД.
По словам Александра Занимона, автоматическая фотофиксация машин без ТО просто работает в выборочном режиме. Представитель ГАИ заметил, что не является фейком и обсуждаемая в интернете возможностью вынесения постановлений в автоматическом режиме – так называемых «писем счастья за ТО».
- Действительно, такая работа нами в рамках внедрения нового административного законодательства осуществляется, - подчеркнул Занимон.
«Сканируют» машины без техосмотра как камеры фотофиксации скоростных режимов, так и камеры республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Главным образом, по утверждению замначальника главного управления ГАИ, стоит задача заинтересовать граждан пройти гостехосмотр - максимально в правовом поле.
С начала 2021-го года в Беларуси число авто, приехавших на станции диагностики и получивших разрешения на участие в дорожном движении, уже превышает общее число 2020-го года.
- Март стал самым пиковым месяцем для прохождения государственного технического осмотра. Мы видим, что люди в этом заинтересованы, - заключил Занимон.
Напомним, в Беларуси с 1 марта вступили в силу обновленные КоАП и ПИКоАП: ужесточилась ответственность за «пьяное вождение», предусмотрена градация ответственности за нарушения скоростного режима, появились новые нормы, позволяющие привлекать к ответственности собственников авто за нарушения, фиксируемые специальными техсредствами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С 23 апреля в Беларуси ГАИ начинает рейды: вот кого будут ловить.
Новая спецоперация будет длиться вплоть до конца месяца (подробности).
ГАИ Беларуси заявила, что начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр.
И сказала, что будет, если камера видеофиксации «сфотографирует» машину без ТО несколько раз за одни сутки (подробности).
Таможня объяснила, какие Skoda не разрешат ввозить в Беларусь.
А в МАРТ рассказали, как будут продавать остатки Nivea и других запрещенных товаров (подробности).