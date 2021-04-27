В ГАИ уточнили информацию о камерах фотофиксации, сканирующих авто без техосмотра

В ГАИ заявили, что камеры действительно сканируют машины на наличие ТО, но выборочно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Беларуси существует возможность фиксирования отсутствия техосмотра в автоматическом режиме, проинформировало БелТА со ссылкой на замначальника главного управления ГАИ МВД.

По словам Александра Занимона, автоматическая фотофиксация машин без ТО просто работает в выборочном режиме. Представитель ГАИ заметил, что не является фейком и обсуждаемая в интернете возможностью вынесения постановлений в автоматическом режиме – так называемых «писем счастья за ТО».

- Действительно, такая работа нами в рамках внедрения нового административного законодательства осуществляется, - подчеркнул Занимон.

«Сканируют» машины без техосмотра как камеры фотофиксации скоростных режимов, так и камеры республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Главным образом, по утверждению замначальника главного управления ГАИ, стоит задача заинтересовать граждан пройти гостехосмотр - максимально в правовом поле.

С начала 2021-го года в Беларуси число авто, приехавших на станции диагностики и получивших разрешения на участие в дорожном движении, уже превышает общее число 2020-го года.

- Март стал самым пиковым месяцем для прохождения государственного технического осмотра. Мы видим, что люди в этом заинтересованы, - заключил Занимон.

Напомним, в Беларуси с 1 марта вступили в силу обновленные КоАП и ПИКоАП: ужесточилась ответственность за «пьяное вождение», предусмотрена градация ответственности за нарушения скоростного режима, появились новые нормы, позволяющие привлекать к ответственности собственников авто за нарушения, фиксируемые специальными техсредствами.

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