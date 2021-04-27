Из четырех школ Минска эвакуировали более 3000 детей и педагогов: и это не учения

За три месяца 2021 года в Беларуси возбуждено 71 уголовное дело за ложные минирования и сообщения об опасности.

В Минске 27 апреля правоохранители и саперы проверяли информацию о «минировании» четырех учебных заведений, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Неизвестные сообщили о минировании четырех средних школах в белорусской столице. Из учреждений эвакуировали свыше 3 000 учеников и работников, на время пока здания проверяли саперно-пиротехнические группы и следователи.

- Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе.

Также в СК заявили, что по фактам заведомо ложных сообщений об опасности возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.340 УК РБ).

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также в Следственном комитете уточнили, что за три месяца 2021-го года в Беларуси было возбуждено уже 71 уголовное дело о ложных сообщениях об опасности. Уголовная ответственность за это наступает с 14 лет. Максимальное наказание по 340 статье Уголовного кодекса - 7 лет заключения. Кроме того, виновный возмещает затраты экстренных служб на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.

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