Серебряный призер Олимпиады Андрей Кравченко объявил голодовку

Андрей Кравченко поддерживает семьи политзаключенных: он выставил на аукцион золото чемпионата Европы и в знак солидарности объявил голодовку. Фото: Reuters

О том, что серебряный призер Олимпийских игр 2008-го года Андрей Кравченко объявил голодовку, сообщает tut.by.

Голодовка легкоатлета будет срочной, он намерен 10 дней голодать из солидарности с политзаключенными

Кравченко и самого задерживали из-за событий связанных с протестами. Это произошло 8 ноября 2020-го года. Задержали мужчину на стоянке центре Минска, по его словам, достали прямо из машины.

- Помню удар в висок, боль от стяжек на руках, 14 часов лицом к стене в РУВД и поездку в Жодино. Для родных я тогда просто пропал. У моего адвоката четыре дня не было никакой информации о том, где я и что со мной, - вспоминает Кравченко.

Находился спортсмен в изоляторе в Жодино 10 суток, за время ареста не получил ни одной передачи: «ни продуктов, ни теплых вещей, ни зубной щетки». Пока он бы за решеткой, прошел первый день рождения его дочери. А на свободу он вышел с коронавирусом.

- Но я хотя бы вернулся… Сотни же белорусов получили реальные сроки, а 357 из них признаны (правозащитниками - Прим.) политзаключенными, - добавляет олимпиец.

Еще Кравченко выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы, вырученные средства будут направлены на помощь семьям политзаключенных. В знак солидарности он решил объявить и голодовку.

- Я ни к чему не призываю и не советую повторять. Но мне очень тяжело переваривать эту ужасающую белорусскую реальность, - объясняет Андрей Кравченко.

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