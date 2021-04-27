Минчанина задержали и судили из-за коробки от телевизора LG на балконе

Иллюстративный снимок. Фото: t.me/viasnanazirae

Молодого жителя Минска Андрея Пархоменко 26 апреля задержали по месту жительства и отвезли в Ленинское РУВД столицы, где на мужчину оформили протокол о совершении административного правонарушения. Молодого человека обвинили в нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Пикетом, без полученного разрешения властей, посчитали то, что минчанин выставил на балконе коробку от телевизора LG. Дело в том, что коробка оформлена в белом и красном цветах. Напомним, в Беларуси сейчас считают сочетание этих цветов оппозиционным.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников, в милицейском протоколе было указано, что минчанин «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона». Сам задержанный в суде пояснил, что коробку на балконе оставили предыдущие жильцы квартиры, и свою вину в незаконном пикетировании не признал.

Отмечается, что судья сначала не могла разобраться в цветовой гамме коробки - в материалах дела была только черно-белая фотография, поэтому судья запросила у милиции цветное видео.

Когда его предоставили, судья обратила внимание, что в окне квартиры размещено еще какое-то изображение с белым и красным цветами. Пархоменко объяснил, что это герб города Лепеля, на котором есть еще синий и желтый цвета.

Окончательное решение по делу судья пока не вынесла и отправила материалы на доработку в милицию.