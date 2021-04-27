Уже точно: с 1 мая в Беларуси для тунеядцев подготовлено ужесточение

Кроме горячей воды, тунеядцы в Беларуси начнут возмещать полную стоимость газа и отопления. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На Портале коммунальной грамотности появилась информация о том, что уже с 1 мая 2021-го года белорусов, собственников жилья и состоящих в базе тунеядцев, обяжут полностью платить еще по некоторым тарифам.

Напомним, в Беларуси так называемые тунеядцы уже оплачивают полностью тариф за горячую воду. А с 1 мая будут компенсировать 100 процентов за газ и отопление.

С 1 января 2021-го года экономически обоснованный тариф на отопление вырос более чем на 16 процентов и составляет 107,31 белорусского рубля рубля за 1 Гкал. Хотя, например, субсидируемый тариф не повышался и составляет по-прежнему 20,6216 белрубля.

Уточняется, что если в квартире прописаны и работающие люди, то объем Гкал поделят на количество человек, и полную стоимость оплатит только неработающий.

Также в Беларуси выросли с начала года и тарифы на сжиженный газ - около 6,5 процента, и на природный газ - на 15 процентов.

Полный тариф природного газа при наличии счетчиков на данный момент - 0,5082 белрубля за кубометр. Если счетчиков нет, то в зависимости от приборов и наличия либо отсутствия горячего водоснабжения, и других условий: от 4,07 до 11,69 белорусского рубля.

Портал уточняет, что тунеядцы смогут избежать 100-процентной оплаты, если они находятся в тяжелой жизненной ситуации. Тяжесть положения будет определять специальная комиссия, по ее решению могут быть отменены обязанность оплаты ЖКУ по полным тарифам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бензин подорожает в Беларуси с 27 апреля - это уже 12-е повышение цен на топливо с начала года.

Цены поднимаются снова на 1 копейку (подробности).

Фурам хотят запретить проезд по МКАД в Минске: вот что говорят в Мингорисполкоме.

Запрет аргументируют заботой об экологии и развитой инфраструктурой (подробности).

Теперь растет евро, а доллар упал до минимума: курс валют в Беларуси на 26 апреля.

Что происходит на валютных торгах в начале последней недели апреля 2021 года (подробности).