«Иду на пенсию. А куда я еще - вахтером что ли». Ермошина намерена покинуть пост главы ЦИК до референдума по Конституции

Ермошина намерена покинуть пост главы ЦИК в декабре 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что ее контракт завершается 20 декабря 2021 года. То есть - до проведения республиканского референдума по изменениям в Конституцию, который запланирован на январь-февраль 2022 года.

- Конечно, я иду на пенсию. А куда я еще - вахтером что ли, - цитирует главу Центризбиркома sputnik.by.

Ермошина призналась, что не хочет уезжать из Беларуси, планирует остаться в стране и жить как «обычный рядовой пенсионер».

Глава ЦИК подчеркнула, что не планирует оставаться на своей должности после окончания контракта. Однако «есть моменты, когда, возможно, меня попросят на какой-то переходный период», отметила Ермошина и добавила: возможно, «на период проведения референдума временно поработать».

- Естественно, я не смогу сказать «нет». Чтобы это не выглядело как «сказала, ухожу, а потом возвращаюсь, как Алла Борисовна Пугачева».

Напомним, еще до президентских 2020 года Ермошина говорила, что собирается уйти в отставку.