Почти 9 тысяч программистов и IT-предпринимателей переехали из Беларуси в Польшу

Для релокации белорусских программистов и предпринимателей в IT сфере власти Польши открыли специальную программу. Фото: pixabay.com.

О том, что в Польшу по программе Poland Business Harbor переехали уже около 10 процентов IT-специалистов и еще несколько тысяч предпринимателей из Беларуси, информирует польский бизнес-ресурс Puls Biznesu.

Так сообщается, что по данной программе получили визы и переехали в Польшу уже 8,9 тысячи человек. При этом уточняется, что цифра в примерно в 9 тысяч - это визы выданные именно по данной программе. А переезжают в Польшу из Беларуси программисты и по другим документам: Blue Card, «карта поляка» и т. д.

- Две трети белорусских программистов рассматривают возможность переезда в Польшу, - заявляет ресурс.

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