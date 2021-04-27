В Беларуси названы минимальные проходные баллы по ЦТ 2021

Минимальные баллы на ЦТ в Беларуси в 2021 году от 7 и от 10 баллов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сайте Министерства образования Беларуси появилась информация о минимальных пороговых баллах по результатам ЦТ 2021 года. Так назван «порог» баллов, набрав которые, абитуриент еще сможет подавать документы в вузы или колледж.

В Минобразования не стали повышать или снижать прошлогодние пороговые баллы по ЦТ. Минимальные баллы по централизованному тестированию в Беларуси в 2021 году такие:

- от 10 баллов на ЦТ по белорусскому или русскому языкам, но от 25 баллов, для поступающих на филологические специальности;

- от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии, но всего от 10 баллов, если это второй профильный предмет;

- от 25 баллов на ЦТ по истории, обществоведению, географии или иностранному языку, хотя, если это второй профильный предмет, то тогда всего от 15 баллов.

Также сообщается, что в некоторые вузы абитуриенты в Беларуси смогут поступать даже, если набрали на ЦТ всего от 7 баллов. Абитуриентов с такими проходными баллами готовы зачислять в Военную академию, Университет МЧС, Институт погранслужбы и на военные факультеты гражданских университетов.

Напомним, в Беларуси регистрация на ЦТ 2021 начинается со 2 мая. По информации Минобразования в 2021-ом году поступать планируют 54,9 тысячи абитуриентов.

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