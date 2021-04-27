В Минске задержали азербайджанца, ограбившего в Москве предпринимателя на 110 тысяч долларов

В Минске задержали азербайджанца, ограбившего в Москве предпринимателя. Фото: скриншот видео МВД

Азербайджанца, который жил в России, задержали в Минске. Иностранца подозревают в том, что в Москве он вместе с подельниками ограбил предпринимателя и открыто похитил у него крупную сумму - 110 тысяч долларов. На подозреваемого вышел ГУБОПиК МВД Беларуси по ориентировкам московской полиции - когда стало известно, что предполагаемый злоумышленник приехал в Беларусь.

Дерзкое ограбление произошло средь была дня 20 апреля в торговом комплексе в российской столице. Трое избили, связали предпринимателя. Судя по опубликованному видео, пострадавший - тоже азербайджанец. У него преступники забрали деньги и убежали. Их объявили в розыск в России, возбудили уголовное дело за грабеж.

25 апреля в гостинице в Минске разыскиваемого задержали при поддержке бойцов СОБРа. Сейчас иностранец, который заявил, что приехал в Беларусь отдохнуть, находится в изоляторе - решается вопрос о его передаче правоохранителям РФ. По информации милиции, подозреваемый собирался улететь в Украину в тот же день, когда его поймали, сообщает МВД Беларуси.