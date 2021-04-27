Вакцина от COVID-19 белорусской расфасовки поступила в Могилевскую область

Вакцина от коронавируса, которую расфасовали в Беларуси, поступила в Могилевскую область. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 4». Ожидается, что это станет точкой отсчета для начала массовой вакцинации населения.

Списки желающих в настоящее время продолжают собирать. В Минздраве заверяют, что иммунизацию можно будет поставить на поток. Сейчас большая партия отечественной вакцины находится на контроле качества в Москве (более 500 тысяч доз).

Сначала прививки сделали медикам, поскольку они находятся в группе повышенного риска заражения, теперь прививают учителей и социальных работников, а третьим этапом станет массовая вакцинация населения. Желающие могут обратиться в поликлиники по месту жительства.

Как говорят специалисты, прививка от коронавируса похожа на противогриппозную. Иммунитет создается только на эпидемический сезон. И чтобы не допустить эпидемии, нужно привить большую часть населения. Тогда появится коллективный иммунитет.

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