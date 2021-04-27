«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Черногорию с 30 апреля и расширяет географию полетов в Россию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 30 апреля начинает чартерную программу в Черногорию. Фото: pixabay

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 30 апреля начинает чартерную программу в Черногорию. Об этом сообщается в соцсетях перевозчика.

«Вылеты запланированы в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря», – говорится в сообщении «Белавиа».

Подробности по чартерным рейсам можно уточнить у туристических операторов.

Кроме того, с мая авиакомпания расширит географию полетов в Россию.

В маршрутную сеть белорусского авиаперевозчика добавятся два новых города по российскому направлению: Самара и Екатеринбург.

«Белавиа» начнет выполнять рейсы по маршруту Минск-Самара-Минск с 5 мая. Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 00.15 и прибытием в Международный аэропорт Самары «Курумоч» в 03.25. Обратные рейсы в столицу Беларуси планируется осуществлять в этот же день в 04.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.55. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов», – сообщили подробности в пресс-службе перевозчика.

В Екатеринбург полеты будут осуществляться с 7 мая по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в 04.10 в Международный аэропорт «Кольцово». Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону 143 евро, в обе стороны – 233 евро.

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