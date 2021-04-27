Уже не в мае: посол Беларуси в России сказал, когда могут быть подписаны оставшиеся дорожные карты

Семашко заявил, что Беларусь и Россия могут подписать дорожные карты осенью. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что подписание оставшихся дорожных карт России и Белоруссии могут перенести на осень, сообщило ТАСС со ссылкой на информацию озвученную во вторник, 27 апреля, журналистам.

По словам Владимира Семашко, посла Беларуси в России, оставшиеся дорожные карты по интеграции могут подписать в сентябре-октябре. То есть уже осенью 2021-го года. Также Семашко уточнил, что остались неподписанными две дорожные карты.

- Ранее я предполагал, что оставшиеся две карты могут быть подписаны и в мае. Но сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь, - объяснил представитель белорусской дипломатии.

И заметил, что общее настроение и «аура» таковы, что по дорожным картам будет найден компромисс, и они должны быть подписаны. Также он не исключил, что подписание оставшихся интеграционных может случится и летом 2021-го года по прошествии форума регионов Беларуси и России и заседания постоянного комитета Союзного государства «где-то в июле-августе».

Также белорусский посол рассказал, что произойдет после того, как дорожные карты будут подписаны.

- [Дорожные карты - Прим.] будут подписаны и, таким образом, мы наконец-то решим главную задачу - пойдем создавать единую экономическую платформу, - обрисовал он перспективу.

Напомним, в конце 2019-го года межправительственная рабочая группа по интеграции по инициативе Александра Лукашенко и Владимира Путина подготовила 31 интеграционную дорожную карту. В то время стороны не смогли сразу прийти к компромиссу по ряду направлений и подписание карт несколько затянулось.

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