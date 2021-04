В МАРТ перечислили все «недружественные компании» и сказали, что будет с продавцами, у которых найдут «санкционку»

Продавца разрешат доторговать остатками "санкционки", но только после инвентаризации и специальной маркировки. Фото: Виктор ПАЖИТОК

В МАРТ заявили, что продавцы запрещенных товаров «недружественных компаний» будут привлекаться к ответственности и перечислили все эти компании, сообщает БелТА.

В Беларуси с мая 2021-го вступит в силу полный запрет на продажу косметики компании Nivea, а также автомобильных масел Liqui Moly и машин марки Шкода. В МАРТ предупредили, что продавцов запрещенных товаров будут привлекать к ответственности по постановлению «О применении специальных мер», принятым Совмином 23 апреля.

В перечне запрещенных товаров: Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf: продукция торговых марок Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me. Перечень в Совмине утвердили на полгода.

МАРТ наравне с другими контролирующими органами будет отслеживать продажу «санкционки». Мониторить запрещенные товары будут в торговых объектах, на рынках, в продаже на выставках и ярмарках, в ассортименте интернет-магазинов и других интернет-площадок.

- Лицам, ведущим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет реализации, - пояснили в министерстве.

В постановлении определили также учет и реализацию остатков «запрещенки» - товаров, ввезенных в Беларусь до санкций.

- Субъекты торговли, у которых на дату вступления документа в силу будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись. Инвентаризации подлежат также остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке с указанием их объема или массы, - уточнили в ведомстве.

Затем остатки будут маркированы особым образом и продавцы смогут продолжить их продавать. Остатки товаров во вскрытой упаковке будут реализоваться или использоваться без специальной маркировки в течение 60 дней с даты инвентаризации, но не более срока годности.

